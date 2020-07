Raffles apre il suo secondo resort a Bali

Nonostante le difficoltà attuali per il comparto alberghiero, Accor crede nel mercato del lusso e punta su Bali con il brand Raffles. Un marchio iconico per una delle più sognate destinazioni al mondo. È la seconda struttura che Raffles apre in Indonesia, si trova a Jimbaran Bay e conta 32 ville con piscina privata.

Vera novità è il programma benessere Emotional Wellbeing by Raffles, che verrà lanciato qui per la prima volta. La cucina a disposizione degli ospiti sarà chiaramente più che variegata grazie alle diverse soluzioni di dining pensate per tutti i palati.



Come riporta travelmole.com, il relax dei viaggiatori è più che garantito grazie alla spa e ai 25 metri quadri di infinity pool.



Gaia Guarino