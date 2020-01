Mondrian in Europa: il brand Accor rafforza il gruppo nel segmento upscale

Accor sbarca in Europa con il brand Mondrian, e con questo marchio conferma la sua trasformazione radicale, che porta il gruppo sempre di più verso i segmenti upper level e luxury.

Mondrian, il 26° marchio di casa Accor, è un brand caratterizzato da design e configurazione futuristica, creatività e innovazione, e arriverà nel Vecchio Continente con due strutture in Francia.

La prima è il Grand Hotel di Cannes, affacciato sulla Croisette, che riaprirà nel 2021 e avrà 75 camere distribuite su 11 piani, un ristorante e un bar che si affacciano sui 4.000 metri quadrati di giardino della struttura, meeting room e una spiaggia privata di fronte all’hotel. Sarà proprio quest’ultima, al momento della sua inaugurazione nel 2020, a svelare il posizionamento lifestyle del nuovo brand all’interno della Riviera Francese.



La seconda, prevista in apertura sempre nel 2021, sarà a Bordeaux in una struttura del 19esimo secolo e disporrà di 97 camere su tre diversi piani. A rendere la struttura più raffinata, un ristorante con un lounge-bar una spa, un’area per meeting e una terrazza open space da 225 metri quadrati.



La crescita luxury

L’accelerazione nello sviluppo dei marchi upscale è partita per Accor sin dall’acquisizione di Fairmont, Raffles e Swissôtel nel 2016. Se in quell’anno il gruppo disponeva di 4 brand nei segmenti Luxury e Premium, ora può vantarne circa 20, 11 dei quali sono presenti in Europa. Tre di questi, Sofitel, Rixos e Fairmont, fanno parte della top 10 dei marchi di lusso nel continente e hanno permesso al gruppo di affermarsi come leader in Europa nel segmento del lusso.



Nel 2016 il suo portfolio comprendeva all’incirca 100 hotel e 18.000 camere. I numeri sono oggi raddoppiati, con 200 strutture e 38.000 stanze, e l’obiettivo è quello di triplicare, arrivando a quota 300 hotel e 50.000 camere entro il 2023.