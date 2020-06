Affitti brevi, 8 nuove destinazioni per CleanBnb

Alessandria, Asti, Biella, La Spezia, Lucca, Reggio Emilia, Sanremo e Savona. Otto nuove destinazioni entrano nel portfolio di CleanBnb.

La società di affitti brevi porta così avanti il suo piano di sviluppo, che prevede la copertura capillare di tutto il territorio nazionale ma anche l’estero.



“Soprattutto in un momento in cui il distanziamento si rivela necessario per potersi muovere con serenità, la nostra possibilità di presidiare anche i piccoli centri si è rivelata una grande opportunità – spiega Francesco Zorgno, presidente di CleanBnb -. A livello nazionale osserviamo in generale un trend in crescita da metà maggio con una graduale ripartenza delle prenotazioni anche per periodi a distanza ravvicinata e le case sono più richieste rispetto agli alberghi, perché rispondono meglio all'esigenza di distanziamento sociale e offrono spazi più ampi e riservati alle famiglie, confermandosi dunque la soluzione più cercata in questa estate caratterizzata da un maggiore flusso di turismo interno rispetto agli anni passati e da una minore presenza di stranieri”.