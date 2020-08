Affitti brevi, CleanBnb: “Prenotazioni in aumento, ma meno alloggi disponibili”

Un’inversione di tendenza quella che il mondo degli affitti brevi ha registrato a partire da giugno. Secondo CleanBnb tornare ai volumi pre Covid non sarà immediato, ma ora è ben visibile la crescita delle prenotazioni nette.

A inizio agosto, le previsioni di crescita sembrano confermate dai dati e dai trend che si erano delineati nelle scorse settimane con una ripartenza graduale ma importante del turismo domestico, concentrata nelle località di vacanza e con il ruolo centrale delle seconde case.



Sicuramente, però, il turismo e il mondo degli affitti brevi hanno cambiato volto. Guardando al mondo immobiliare, spiega CleanBnb, “meno appartamenti sono disponibili per l’affitto breve e temporaneamente riconvertiti agli affitti un po' più lunghi ma gli italiani continuano a investire nelle seconde case per trascorrere le vacanze e per metterle a reddito con l’affitto”.



La minore offerta sul mercato, sottolinea Francesco Zorgno, alla guida di Cleanbnb, “si tradurrà in un’opportunità per chi saprà e potrà adattarsi al cambiamento con maggiore flessibilità e con le necessarie competenze”.