Affitti brevi, CleanBnb: “Necessario sostenere gli operatori più piccoli”

“Servono sinergie tra tutti gli operatori del turismo per elaborare strategie condivise. In particolare nel mondo degli affitti brevi è necessario prendere atto che l’impatto dell’attuale emergenza sarà diversificato, sia in termini geografici che di tempistica”. Il presidente di CleanBnb, Francesco Zogno, esprime la sua posizione in merito alle misure varate dal Governo a sostegno del turismo per superare l’emergenza coronavirus.

Per il presidente, in questa fase, “è necessario tenere ben presenti le difficoltà degli operatori più piccoli, che costituiscono la massima parte del mondo della gestione degli affitti brevi. Si tratta infatti di soggetti meno strutturati e quindi più esposti a questo momento di crisi”.



CleanBnb si dice pronta a tendere la mano agli operatori in maggiore difficoltà. “In questo problematico periodo – conclude Zorgno – stiamo ricevendo moltissime richieste di supporto da parte di property manager più piccoli, che si trovano in evidente affanno per lo squilibrio finanziario che si è venuto a creare: costi fissi difficilmente sostenibili a fronte di un lungo periodo di compressione degli incassi. Stiamo valutando forme di sostegno concreto, diversificate a seconda dei casi, e finalizzate a dare continuità alle attività di questi operatori. È una forma solidale e professionale di affrontare l’emergenza e di accelerare il ritorno alla normalità”.