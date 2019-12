Marriott porta il brand W Hotels a New Cairo

I grandi brand internazionali credono nella ripartenza dell’Egitto classico. Ultimo in ordine di tempo Marriott International, che ha deciso di portare il suo brand W al Cairo, grazie a un accordo con la società immobiliare Landmark Sabbour.

La struttura, la cui inaugurazione è prevista per il 2024, sorgerà nel distretto 1-Ninety del nuovo quartiere di New Cairo, a 15 miglia dall’aeroporto: un’area di 300mila mq nella quale Landmark Sabbour ha investito qualcosa come 1,75 miliardi di dollari.



Il quartiere di lusso incuderà hotel d’alta gamma, grandi spazi commerciali e una vasta area residenziale. “New Cairo - spiega Alex Kyriakidis, president & managing director, Middle East & Africa per Marriott - rappresenta la nuova destinazione lifestyle della capitale egiziana. Qui abbiamo scelto di investire, spinti dalla crescente domanda per i W Hotels in questa regione”.



L’albergo, che segna il debutto del marchio W Hotels al Cairo, avrà 350 tra camere e suite, una piscina, l’Away Spa e un centro fitness. Numerose le aree comuni, ideate per la socializzazione, oltre a spazi per meeting ed eventi che includeranno una Great Room di 500 mq.