Marriott arriva a Malta: prima apertura a Belluta Bay

Marriott Hotels approda a Malta. Il brand del gruppo Marriott International ha annunciato l’apertura del suo primo indirizzo sull’isola: il Malta Marriott Hotel Spa.

L’albergo, frutto di un’intensa opera di ristrutturazione costata 30 milioni di euro, si trova nell’area di Belluta Bay, nella città di San Giuliano, e dispone di 301 camere, Presidential Suite con vista sulla baia, spa in stile balinese e 12 sale meeting.



Gli interni, curati da Rdp Design, combinano stile moderno ed elementi locali.



“Con il brand Marriott Hotels cerchiamo di creare spazi in grado di ispirare i nostri ospiti - ha affermato John Licence, vp premium & select brands Europe di Marriott International -. Una promessa mantenuta al Malta Marriott Hotel & Spa che combina ambienti dal design contemporaneo, un servizio intuitivo e fantastiche strutture che consentono agli ospiti di rilassarsi e ricaricarsi”.



I servizi

Gli ospiti che soggiornano nelle club room o nelle suite hanno accesso alla M Club Lounge aperta 24 ore su 24 e situata all’ultimo piano dell’hotel, con terrazze all’aperto da cui ammirare il panorama sul Mediterraneo. La M Club Lounge offre colazione con piatti caldi, drink premium e stuzzichini disponibili tutto il giorno, oltre a connessione wi-fi e servizio stampa.



Food & wellness

Sono disponibili, inoltre, cinque ristoranti e tre bar: Taro at the Villa; Nori at The Villa; Marketplace; Atrio Bar and Restaurant; Sundeck Bar and Restaurant.



La spa in stile balinese si estende su 1.330 mq e comprende una piscina coperta riscaldata, bagno turco, sauna, jacuzzi, centro fitness, palestra e sale trattamenti dove scegliere tra un’ampia gamma di rituali ayurvedici, massaggi per il viso e per il corpo.