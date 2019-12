Falkensteiner guarda all'Italia: dieci nuove aperture e una new entry in Calabria

di Stefania Galvan

“Crediamo nelle potenzialità dell’Italia e contiamo di aprire dieci strutture nuove entro il 2022”. Lo sguardo di Otmar Michaeler, ceo del Gruppo Falkensteiner, non si concentra solo sul Nord del nostro Paese ma, oltre al sardo Capo Boi, cerca altre opportunità di sviluppo anche nel Sud.

È proprio qui, infatti, che prende vita uno dei nuovi progetti del gruppo: il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, un quattro stelle dedicato alle famiglie che si prevede aprirà i battenti a metà maggio. “Siamo partiti da una struttura già esistente - spiega il ceo - e lo scorso ottobre abbiamo avviato un imponente progetto di restyling, investendo una somma oscillante tra i 10 e i 12 milioni di euro”.



Il progetto di restyling

Un progetto che prevede il rinnovo di 224 camere su un totale di 580, oltre a un completo rifacimento delle aree comuni con la creazione di tutta una nuova superficie dedicata allo sport. “La struttura - aggiunge Michaeler - sorge direttamente sul mare in una posizione strategica, a soli 14 km dall’aeroporto di Lamezia Terme, in una zona molto conosciuta dai turisti tedeschi”.

Turisti che rappresentano il 27% circa dei clienti di Falkensteiner, preceduti dagli austriaci con il 29% e seguiti dagli italiani con uno share del 17,6%.



Ma l’espansione del gruppo nel Sud della Penisola non intende arrestarsi: “Stiamo valutando una nuova struttura in Sicilia” anticipa il ceo. Intanto, però, Falkensteiner continua a crescere nelle location montane: nell’inverno 2020-2021 aprirà infatti in Alto Adige il Falkensteiner Hotel Kronplatz, un cinque stelle Premium progettato dall’architetto Matteo Thun, mentre nel 2021 sarà inaugurato il Falkensteiner Hotel Cortina, anch’esso cinque stelle Premium, con 110 camere.