Ricettivo italiano, la ricetta del Gruppo Falkesteiner

Gli ultimi a dirlo sono stati gli analisti di Cassa Depositi e Prestiti: l'industria del turismo italiano è in una fase di sviluppo, ma potrebbe fare molto di più. Il settore cresce, infatti, al ritmo del 3,2 per cento, ma a superarci sono la Spagna e la Grecia. Le criticità maggiori? L'obsolescenza delle strutture e la frammentazione del sistema ricettivo. Un'analisi sulla quale concorda Otmar Michaeler, ceo del Gruppo Falkensteiner: "La maggior parte del patrimonio alberghiero italiano - sostiene - è fatta di edifici vecchi, che non offrono gli standard di ricettività cui i turisti internazionali sono abituati".



