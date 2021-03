Itb Berlin Now, si apre l'evento. Edizione 2021 in versione digitale

di Silvana Piana

Si apre oggi Itb Berlin Now, l’edizione 2021 in versione digitale della fiera turistica del mercato tedesco, a cui prendono parte 3.300 espositori da 120 Paesi, nello Show Floor virtuale. Per quattro giorni sarà animato dai panel di Itb Berlin Now Convention, con circa 200 relatori internazionali in rappresentanza di compagnie aeree, settore alberghiero, crociere, tecnologie.

Dal 9 al 12 marzo il tema portante della manifestazione sarà “Rethink, Regenerate, Restart - Tourism for a Better Normal”. I ‘visitatori’ di questa virtual edition avranno la possibilità di scegliere tra varie sessioni su argomenti chiave quali: destinazioni, viaggi sostenibili, marketing e vendite di viaggi.



Nella giornata di venerdì si svolgerà l’Itb Sustainability Track, la cui agenda si concentrerà interamente su viaggi sostenibili, protezione del clima e responsabilità sociale: Roger Dow, presidente e ceo di UsTravel, esaminerà il potenziale impatto futuro delle nuove politiche climatiche del governo degli Stati Uniti sulla ripresa e sulla trasformazione del settore turistico.