Tunisia: turismo del Sahara priorità per il 2021

"La Tunisia ha avuto successo nella lotta contro la pandemia e nell'attuare le misure di sicurezza sanitaria". È quanto affermato dal ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, Habib Ammar, intervenendo in diretta online a ITB Berlin Now (in corso sulla piattaforma virtuale sino al 12 marzo).

Ammar ha fatto il punto sull'attività del settore turistico nel Paese nordafricano, che, nonostante questo successo e nonostante la riapertura nei mesi estivi del 2020, è rimasta al di sotto delle aspettative. Un nuovo focus viene ora posto sul rafforzamento a livello domestico, "che rimarrà una priorità quest'anno - ha specificato il Ministro -, attraverso una strategia che catturi più viaggiatori nazionali. Il turismo nel Sahara sarà uno dei nostri obiettivi strategici per il 2021".



A livello internazionale, invece, i piani d'azione mirano ai viaggiatori alla ricerca di attività turistiche sostenibili: "Il turismo balneare ha fatto la reputazione del nostro Paese - evidenzia Habib Ammar, come riportato da ITB Daily -, e rimarrà l'asse portante anche in futuro, ma dobbiamo concentrarci maggiormente sui prodotti sostenibili. Questo renderà la Tunisia una destinazione per tutto l'anno".