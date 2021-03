Wellness: il dopo pandemia come occasione di sviluppo

Quale sarà il futuro del segmento benessere? Il tema è stato al centro anche dell'ultima edizione di Itb Berlin Now. "L'impatto del Covid-19 influenza fortemente le tendenze di questa tipologia di turismo in questo momento - afferma Michael Altewischer, managing partner Wellness-Hotels & Resorts -. Le tendenze sociali a lungo termine, come il desiderio di una natura incontaminata, la consapevolezza e l'interesse per uno stile di vita sano, sono state ulteriormente rafforzate dalla pandemia.

Inoltre, i temi della sicurezza e della salute sono stati spostati al centro dell'attenzione. La sicurezza, dalla prenotazione al soggiorno, "è ormai la massima priorità per molti ospiti quando si pianifica un viaggio benessere. In generale, il futuro di questo settore risiede in prodotti e servizi unici e che offrano valore". Inoltre, secondo uno studio condotto dalla stessa Wellness-Hotels & Resorts, un quarto degli intervistati sul mercato tedesco avrebbe mostrato interesse, in particolare, per proposte di benessere mentale. S. P.