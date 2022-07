I4T rilancia: copertura Full

Considerati anche i motivi legati allo stress, sempre che siano oggettivamente documentabili

In casa I4T tra le polizze più richieste in questo periodo emerge Annullamento Full, "una copertura che interviene per tutti i motivi oggettivamente documentabili, superando la logica dei cosiddetti 'rischi nominati' su cui si basa la maggior parte delle garanzie annullamento sul mercato" spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani.

Nuovi plus

La polizza consente di offrire al cliente la possibilità di annullare un viaggio prenotato fino a 13 giorni di calendario prima della partenza anche per motivi legati all'ansia e allo stress ed è quindi molto apprezzata come strumento per incentivare le vendite in questo momento.



La garanzia è disponibile sul portale agenti I4T ed è inclusa nelle polizze "Special Edition" Mba (medico, bagaglio e annullamento) Silver e Platino, in affiancamento alle polizze Mba tradizionali.

Annullamento Full opera in modo complementare rispetto alle altre garanzie già incluse nelle polizze Mba Silver e Platino, per offrire la certezza di una protezione totale, senza esclusioni.