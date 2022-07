Gruppo Volonline e I4T consolidano la partnership all'insegna di nuovi prodotti

I4T consolida la partnership con il Gruppo Volonline attraverso un accordo che prevede una collaborazione articolata su più fronti: fondo di garanzia e polizza Rc professionale per tutto il Gruppo e una serie di polizze passeggeri sviluppate ad hoc per i clienti in partenza con i prodotti dei brand Volonclick e Volonline.

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, ha spiegato “Per Volonline abbiamo creato un set di soluzioni personalizzate che tengono conto dei piani strategici di crescita del Gruppo nel breve e lungo periodo. Le polizze viaggio, inoltre, si basano su un approccio modulare che garantisce la massima flessibilità e permette di personalizzare massimali e coperture, in linea con la proverbiale attitudine al tailor made che contraddistingue Volonline. In questo modo, anche l’assicurazione è perfettamente confezionata su misura per il cliente”.



Sempre valide in caso di eventi pandemici, le coperture assicurative predisposte per i clienti di Volonline e Volonclick comprendono un’ampia gamma di garanzie: assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio, annullamento e rimborso dei maggiori costi sostenuti in corso di viaggio in caso di fermo sanitario o quarantena. In fase di prenotazione, si possono aggiungere coperture facoltative e personalizzare i massimali. Nel caso dei pacchetti dinamici di Volonclick, l’offerta di polizze è integrata direttamente nella piattaforma di booking online e gli agenti di viaggi possono selezionare le coperture e i massimali più adeguati alla tipologia di viaggio e alle aspettative del cliente. La stessa flessibilità è offerta nel caso delle proposte di viaggio a marchio Volonline, che identifica la linea tailor-made di alta gamma.



Luigi Deli, ceo e founder Volonline, aggiunge: “Il successo del modello tailor made di Volonline – Volonclick nasce da un’imprescindibile flessibilità in cui i bisogni dei clienti delle agenzie sono al centro di tutti i nostri rapporti di fornitura. Ciò si traduce non solo in un’ampiezza di servizi, prodotti e fornitori, ma anche in un’esigenza di garanzie e servizi assicurativi dedicati sulla base dei bisogni e sui differenti target di clientela delle agenzie del nostro circuito. I4T, con cui collaboriamo da sempre e che pertanto conosce le caratteristiche del nostro modello flessibile, grazie al suo approccio consulenziale è il partner perfetto per rispondere a tutti questi bisogni”.