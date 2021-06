La pista russa

Degno di un giallo con il colpo di scena finale. Il caso Air Italy non finisce di stupire, con dipendenti e sindacati che a volte pensano realmente di essere finiti dentro un film. Nei giorni scorsi è circolata la notizia che una cordata di investitori starebbe valutando la possibilità di rimettere in pista Air Italy con base di armamento a Bologna. Più strategico rispetto a Olbia e con un volume di traffico molto importante.

Sono in corso valutazioni anche per aprire una sede con 200 dipendenti, ma la due diligence è ancora in atto quindi tutto viene rimandato a fine estate.



Tra i possibili investitori anche un imprenditore russo. È bastato questo per fare esplodere sui social commenti da spy story. Ma si tratta solo di business e la ripartenza di Air Italy per ora resta un mistero.