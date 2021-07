Air Italy: proroga della cassa integrazione per i dipendenti

Arriva un sospiro di sollievo per i circa 1.400 lavoratori di Air Italy, ormai fermi da un anno e mezzo. È stato infatti firmato l’accordo che prevede la proroga della cassa integrazione fino alla fine dell’anno, scongiurando, almeno per ora, lo spettro del licenziamento collettivo e fornendo altri sei mesi di tempo per la ricerca di una soluzione alternative.

L’intesa non è stata facile, secondo quanto riportato dall’Ansa, e fonti sindacali hanno fatto sapere che si è più volte rischiato lo strappo. Anche perché da parte dei liquidatori non ci sarebbe la volontà di tornare indietro sui propri passi proprio sul tema del licenziamento collettivo.



Nessuno sviluppo invece sul fronte delle ventilate manifestazioni di interesse di cui si era parlato nelle ultime settimane.