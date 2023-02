Nuova iniziativa per favorire l’imprenditoria giovanile nel Sud Italia. La web agency Broxlab lancia, nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo, l’Italy Travel Tech Accelerator, rivolto alle startup interessate a sviluppare il business nel settore turistico. Il programma di accelerazione avrà una durata di cinque mesi e prevede servizi quali affiancamento nella validazione della soluzione proposta, supporto al lancio del prodotto/servizio sul mercato, definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari.

Broxlab, dal canto suo, investe capitale di rischio nelle realtà selezionate, a cui si potrà aggiungere il contributo a fondo perduto erogato dal Ministero stesso, per favorire le attività di validazione di soluzioni e servizi digitali proposti dalle startup.



“Il supporto a questo secondo programma di accelerazione - spiega il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -, nell’ambito dell’Innovation Network, conferma l’attenzione allo sviluppo delle startup innovative. L’ambizione è partire dalla dimensione locale per creare nuove aziende ad alto contenuto tecnologico e innovativo, che possano poi competere nei mercati internazionali”.



La call per la selezione delle startup del Programma di Italy Travel Tech Accelerator proposto da Broxlab resterà aperta sino al 31 marzo 2023. S. P.