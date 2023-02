“Il 2023 sarà l’anno del sorpasso”. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, mostra fiducia nella nuova stagione turistica, dopo i duri anni del Covid, e ai microfoni di TTG Italia traccia la rotta del MiTur per i prossimi mesi.



Nel nuovo episodio del podcast ‘Gente di Viaggi’, la titolare del dicastero del turismo alza il velo sulle strategie del Ministero a sostegno delle imprese del travel: a partire da una “soluzione strutturata” in arrivo per risolvere definitivamente il caos passaporti, al piano industriale 2023-2027, fino alla promozione del prodotto Italia nei mercati esteri, al fianco della nuova dirigenza Enit.



