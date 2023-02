“Abbiamo trovato una soluzione nuova e molto innovativa” e “la presenteremo nei prossimi 10 giorni”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché (nella foto) lancia una promessa al turismo organizzato, alle prese con le lungaggini delle procedure di rilascio dei passaporti.

In occasione del lancio della campagna #ThisIsIschia nella metro 5 di Milano, la senatrice di Fratelli di Italia ha confermato a TTG Italia di essere al lavoro con il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, su una misura risolutiva “per questo problema che ci ha fatto perdere 150 milioni di fatturato e 80mila viaggi”.



Gli effetti sulle adv

Un problema che, ha tenuto a precisare Santanchè, sta vessando in particolar modo “le agenzie di viaggi. Già - ha affermato - stanno in grave difficoltà, se poi non riescono a vendere viaggi, perché gli italiani non hanno il passaporto - e ricordo che adesso ci vuole anche il passaporto per Londra -, ci dobbiamo assolutamente muovere, perché come, dice la legge, il passaporto dopo 15 giorni dovrebbe essere rilasciato”.



Il ministero degli Interni "mi ha garantito che stanno aumentando i turni delle persone, ma non basta", ha aggiunto. Nei prossimi giorni “daremo una soluzione strutturale, perché non è possibile avere questi problemi, non soltanto per il turismo leisure, ma anche per motivi di lavoro”.