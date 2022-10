“Abbiamo accompagnato con soddisfazione il rilancio del Ministero del Turismo e abbiamo sofferto per le inevitabili criticità legate alla fase di irrobustimento: ora sarebbe inconcepibile buttare via tutto il lavoro fatto, un lavoro che va difeso in nome di una sana continuità amministrativa”. Alla vigilia della nomina dei ministri, il presidente di Fto Franco Gattinoni lancia un nuovo appello contro l’accorpamento con altri dicasteri, che rischierebbe di far perdere la focalizzazione di governare “il settore più importante e con maggior potenziale di valore per il nostro Paese”.

Altro tema da prendere in considerazione per il presidente è quella della figura che verrà prescelta con l’auspicio che “sia una persona di valore, che sappia porre il turismo al centro dell'agenda di Governo, che faccia sentire il proprio peso nella relazione con gli altri ministeri e sia capace di ascoltare la voce delle imprese del turismo organizzato, agenzie di viaggi e tour operator, per il tramite delle associazioni che le rappresentano”.



Gattinoni si dice comunque fiducioso nelle scelte che verranno effettuate manifestando da subito la propria disponibilità a presentare le proposte al nuovo ministro.