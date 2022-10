L’ombra del ministro

Siamo ancora alle prese con le trattative. Nulla di chiaro, definito, e soprattutto pochi incontri e parole per il possibile ministro del Turismo. I giorni passano e nel fine settimana potrebbe arrivare l’incarico a Giorgia Meloni, poco dopo la lista dei ministri e il passaggio alle Camere.

Adesso dopo aver assisitito al valzer di nomi iniziali, siamo passati da Santanchè e Ronzulli, con la possibile riconferma di Garavaglia, il ritorno (richiesto da molte associazioni di categoria) di Centinaio restiamo in attesa di qualche certezza. Tra i corridoi di TTG Travel Experience si è parlato molto di questa nomina e le associazioni hanno rimarcato le esigenze del settore. “Ci aspettiamo che il Ministero del Turismo venga riconfermato”, ha detto Pier Ezhaya, presidente di Astoi, aggiungendo che "diventa fondamentale che ripercorrere la strada del dialogo con le associazioni”.



Sarà comunque necessario ripartire da capo per spiegare la struttura dell’industria con un’attività costante di pressione nei confronti del Ministero. Prima si attende di capire se e come arriverà la nomina del nuovo responsabile del dicastero. Ma nei prossimi giorni in vista della lista finale partirà ancora la caccia al pronostico. Il pareggio non è ammesso.