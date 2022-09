Mercato del lusso, un business da 25 miliardi di euro

di Gaia Guarino

Quanto conta il mercato del lusso? Il 2022 si è presentato come un anno di grande recupero, tanto che, secondo i dati divulgati da Fondazione Altagamma in occasione del Luxury Hospitality Conference, ha registrato degli incrementi semestrali del 20-30% su tutti i settori.

"Stando alle nostre stime, la crescita continuerà - spiega Stefania Lazzaroni, general manager di Fondazione Altagamma -. Sicuramente, nel corso del 2023, l'inflazione creerà volatilità ma non dobbiamo dimenticare che parliamo di un comparto che riesce ad ammortizzare la crisi".



In questo scenario si inserisce il turismo luxury che in Italia vale appena 25 miliardi di euro ma che, se potenziato, potrebbe toccare quota 100 miliardi di valore diretto, con un cliente che spende però 8 volte più del viaggiatore ordinario. Da qui, la necessità di un riposizionamento verso l'alto della travel industry non soltanto a livello nazionale ma anche europeo. "In Europa il turismo vale 573 miliardi di euro, quello di alta gamma pesa per 130 miliardi", prosegue Lazzaroni.



"Ciò che conta, però, è il riverbero che il lusso ha sull'economia: il 2% del luxury hospitality impatta infatti per il 25%, con ricadute positive su altri servizi".



Il turismo di fascia 'top' si dimostra dunque una leva strategica, occorre però interpretarne i nuovi trend che oggi emergono in maniera sempre più forte: sostenibilità, digitalizzazione, wellness. A fronte di questo, anche un cambio del consumatore tipo, ora sempre più giovane e globale. "Il carattere del lusso è cambiato", conclude Lazzaroni. "Adesso è un qualcosa di meno ostentativo e più casual, democratico e inclusivo".