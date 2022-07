Torna l’appuntamento per il mondo del lusso italiano con l’edizione Winter di TTG Luxury.

Il magazine completamente dedicato al segmento del turismo up level sarà distribuito nel corso di TTG Travel Experience, dal 12 al 14 ottobre, il principale marketplace italiano del turismo organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini e a VicenzaOro 2023, che si terrà alla Fiera di Vicenza dal 20 al 24 gennaio 2023.



Per non perdere nessuna novità sul segmento alto di gamma del turismo, TTG Italia mette a disposizione dei lettori anche un canale dedicato sul suo portale di informazione e una newsletter quindicinale, TTG Luxury Il lusso del mercoledì, focalizzata sui viaggi upper level.



TTG Luxury e la newsletter TTG Luxury Il lusso del mercoledì, sono strumenti unici per promuovere la tua offerta al mercato.



Scopri qui come fare.