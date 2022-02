“Parlare oggi di eliminazione del Green pass è prematuro”. A gelare le speranze di quanti immaginavano una corsa in avanti dell’Italia ha pensato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che frena su una possibile abolizione del certificato vaccinale aprendo però contemporaneamente a una rimodulazione del pass, che secondo lui “può essere necessaria”.

L’idea è quella di procedere a un alleggerimento della lista di attività possibili solo per chi abbia completato l’immunizzazione, oppure sia guarito dal Covid. “Osserviamo i dati - cha continuato, come riporta Il Fatto Quotidiano - vediamo se nascono nuove varianti altrove nel mondo e proseguiamo con la campagna per la terza dose e poi una rivalutazione potrà essere fatta”.



Intervenendo a Milano, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'università Vita-Salute San Raffaele, Sileri ha ricordato di essere stato uno dei sostenitori del Green pass fin da subito: “Credo che questa diversa circolazione del virus, con la variante Omicron che sembra essere meno aggressiva contro i polmoni e agisce su una popolazione largamente vaccinata, ci ponga dinanzi alla necessità di una rimodulazione di ciò che abbiamo fatto”.



Una cosa, però, è certa: il Green pass sarà l’ultima delle restrizioni a cadere. Prima, ha spiegato Sileri, “vedrei una rimozione dell mascherina al chiuso, ma prima ancora rivedrei le regole per i positivi asintomatici. E pian piano fino a una completa normalità”.



L'obbligo per i lavoratori over 50

Intanto, però, da oggi scatta l’obbligo vaccinale per gli 8,8 milioni di lavoratori over 50. Gli impiegati nei settori pubblico e privato che hanno almeno 50 anni dovranno dunque possedere, per entrare in sede, la certificazione verde derivante dal vaccino o dalla guarigione. Stop dunque, al Green pass base, ottenuto tramite i tamponi, che resta valido solo per i lavoratori under 50.