Mentre quasi tutta l’Italia si prepara a rivedere il colore giallo per tutte le regioni (con forse l’unica eccezione per la Valle d’Aosta) inizia a delinearsi la roadmap per la ripresa della normalità e si sta delineando il calendario per le prossime mosse tese a riaprire il Paese e ritornare gradualmente alla normalità man mano che procede il processo di vaccinazione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 16 giugno, data importante per tutto il mondo del turismo per la soppressione della quarantena di 5 giorni per chi arriva dai Paesi Ue per viaggiare. Resta però il vincolo del doppio tampone, prima di partire e all’arrivo. Sempre domani riapriranno anche le piscine.



Da tenere d’occhio anche a data di lunedì 17: non si tratterà di una scadenza ma della riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi dalla quale potrebbero arrivare altre notizie per i vari settori che sono ancora fermi, come nel caso dei parchi a tema. Sembra invece ormai certo che il 24 maggio sarà il giorno per lo scostamento in avanti di un’ora del coprifuoco, che verrebbe così fissato alle 23. Ma anche su questo punto la prossima settimana potrebbero arrivare delle novità in base al monitoraggio dell’andamento epidemiologico.



A giugno scatterà poi l’eliminazione di altri divieti: si partirà con le palestre, ma anche per bar e ristoranti potrebbero arrivare allentamenti alle restrizioni. Il 15 giugno poi si attende l’entrata in funzione del Green Pass dell’Unione europea per dare impulso alla ripresa dei viaggi e dovrebbe scattare il via libera anche per i matrimoni. Ma sarà anche la data per il ritorno delle fiere in presenza. Infine il primo luglio, se non ci saranno anticipazioni, toccherà ai parchi a tema e ai convegni.