ll decollo della campagna vaccinale, il green pass presto operativo e non ultime le parole di Mario Draghi che una settimana fa esortava i turisti stranieri a tornare nel nostro Paese. Se i primi tre mesi dell’anno sono stati all’insegna della prudenza e dell’incertezza, con l’indice di fiducia dei viaggiatori italiani ai minimi storici, le misure annunciate nelle ultime settimane e i numeri decisamente più confortanti sui vaccini sembrano ora favorire la tanto attesa inversione di tendenza.

Secondo i dati di una ricerca di Booking.com, il 66% dei viaggiatori globali è ora più ottimista sulla possibilità di tornare a viaggiare nel 2021, con una percentuale che sale al 72% per gli italiani.



“In questo momento più che mai - commenta Eleonora Lorenzini (nella foto), direttrice dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano - sono fondamentali le misure adottate e annunciate, che saranno dunque gli ingredienti fondamentali per ridare impulso al settore”.



Ma quanto incideranno le parole del Presidente del Consiglio sul ritorno dei viaggiatori stranieri? “L’endorsement di Draghi sull’Italia come meta turistica - sottolinea Lorenzini - è stato da tutti applaudito come la più decisiva spinta alla ripresa, nelle prossime settimane vedremo se i dati ce lo confermeranno”.

