Arriva il bollino Ue per gli hotel sicuri

Nessun certificato obbligatorio ma una sorta di ‘garanzia di qualità’. L’Europa vara il bollino Ue per il turismo sicuro dal punto di vista sanitario ed epidemiologico.

La Commissione ha infatti affermai che gli Stati potranno conferire il marchio alle strutture che rispetto il protocollo Iso su salute e sicurezza. Un sistema che dovrebbe aiutare la riapertura in sicurezza: il suo scopo è infatti quello di migliorare la reputazione turistica dei Paesi dell’Unione europea, come sottolinea adnkronos.com.



L’iniziativa è stata lanciata per aiutare le imprese a mettersi in sicurezza prima dell’inizio dell’alta stagione.