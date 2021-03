Nuovo capitolo nelle direttive che regolano i viaggi all’estero. Come riportato dal Corriere della Sera, il ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto) dovrebbe firmare oggi una nuova ordinanza che disporrebbe per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni.

La decisione del Governo giunge dopo le polemiche degli ultimi giorni, che segnalavano la disparità di trattamento fra i viaggi all’estero per turismo – permessi - e quelli all’interno dell'Italia fra regioni diverse – bloccati dalle zone rosse o arancioni.



Gli altri Paesi

Disposizioni simili sono in vigore in altri Paesi, come Germania e Spagna, e hanno provocato polemiche simili.

Come nel caso degli albergatori tedeschi, che hanno definito assurda la situazione per cui migliaia di connazionali sono volati alle Baleari per le vacanze di Pasqua mentre in patria gli alberghi sono chiusi.