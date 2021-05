Italia senza zone rosse: come cambiano i colori da lunedì

L’Italia potrebbe essere libera da zone rosse dalla prossima settimana. Secondo gli ultimi dati che arrivano dalle Regioni, il monitoraggio settimanale potrebbe portare in arancione anche la Valle d’Aosta, ad oggi l’ultima zona a rischio massimo della Penisola.

La permanenza in zona rossa della Regione sarebbe durata così solo una settimana.



La Puglia invece potrebbe passare in giallo, con Basilicata e Calabria. Come riporta corriere.it, il Veneto potrebbe invece passare in arancione, mentre per la Sardegna potrebbe servire un’altra settimana per il passaggio in giallo.