Se bastassero le parole del Presidente del Consiglio per rimettere in moto la voglia di viaggiare degli italiani, sicuramente l’uscita di Mario Draghi durante la conferenza stampa che si è tenuta venerdì pomeriggio per informare sulle novità previste per dopo Pasqua scatenerebbe la corsa alle prenotazioni.

Rispondendo a una domanda sulle parole del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha invitato a prenotare le vacanze estive, il premier ha sottolineato il suo accordo con il pensiero del ministro.



"Sono d'accordo con Garavaglia – ha detto Draghi -. Io lo farei sicuramente” aggiungendo poi con un sorriso: “Se potessi andare in vacanza io ci andrei…”



Una spinta di ottimismo per la stagione estiva che si spera faccia partire la macchina delle prenotazioni, ancora rallentate dall’incertezza.