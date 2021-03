Spostamenti e viaggi, le regole di aprile

Entrerà in vigore il 7 aprile il nuovo decreto del governo Draghi che durerà fino al 30 del mese confermando le misure attuali, compresa la sospensione della fascia gialla. Intanto già da oggi sono entrate in fascia rossa Calabria, Toscana e Valle d’Aosta, mentre da domani ritorneranno in arancione Lazio, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna, Sicilie e Umbria.

Il cambio di colore non annulla il provvedimento preso per i giorni di Pasqua, dal 3 al 5 aprile, durante i quali sarà vietato uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. Da parenti e amici si potrà andare una sola volta al giorno, al massimo in due adulti con minori di 14 anni, mente nelle seconde case potrà andare solo il nucleo familiare.



Tampone per entrare in Siciia e Sardegna

Tuttavia, come spiega corriere.it, in questi giorni alcune regioni hanno applicato regole più stringenti sul fronte degli spostamenti. In Campania e Puglia, ad esempio, è vietato per tutti andare nelle seconde case, anche per i residenti in regione. In Toscana e Alto Adige i non residenti non possono entrare, mentre in Sardegna per entrare si deve esibire l’esito negativo del tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti, oppure il certificato di vaccinazione, così come in Sicilia.