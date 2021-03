Nasce Italia in Scena, nuovo brand per il turismo musicale

Si chiama Italia in Scena il nuovo brand nato dalla collaborazione dei tour operator Enjoylive Travel e Noteinviaggio per promuovere viaggi tematici dove le bellezze artistiche, musicali, culturali e paesaggistiche del nostro Paese si intrecciano in percorsi ed esperienze esclusive.

Il progetto vuole sviluppare l’offerta turistico-musicale attraverso le molteplici esperienze che la musica può offrire. Con Italia in Scena, le ricchezze culturali dell’Italia diventano viaggi tematici, arricchiti da proposte esclusive come eventi live, esperienze musicali, artistiche e momenti enogastronomici.



“Musica e viaggi sono due mondi strettamente connessi: si viaggia per assistere alle rappresentazioni dei teatri più importanti, per ascoltare le orchestre più prestigiose, per partecipare ai festival estivi – spiegano Massimo Savoia e Stefania Calvino di Noteinviaggio -. Il turismo musicale ha tanto da offrire e tante possibilità da sviluppare. Noi vogliamo esplorarle insieme a tutti gli attori della filiera turistica sviluppando, parallelamente alla promozione dei viaggi, percorsi formativi che coinvolgano agenzie di viaggi e istituzioni musicali. Per questo stiamo già lavorando ad un seminario sul turismo musicale dedicato agli addetti ai lavori in programma ad aprile”.



Le linee di prodotto

Il brand Italia in Scena presenta un catalogo con 4 linee di prodotto. Si va da ‘Gli Inediti’, viaggi di gruppo costruiti attorno a temi musicali e culturali di cui esplorare le connessioni in collaborazione con storici, esperti e guide specializzate a ‘A riveder le stelle’, tour che includono gli spettacoli dei grandi protagonisti della musica e del balletto e le bellezze dei territori che li ospitano. E ancora ‘La Città ideale’ ovvero city break per individuali, per ammirare le città più belle da prospettive uniche, combinando eventi in cartellone a visite guidate e ‘In Armonia’ con proposte di soggiorno in country house o dimore d’epoca dove ritrovarsi attraverso attività musicali private, conversazioni, conferenze e corsi di approfondimento.



“Ripartiamo dall’Italia – conclude Francesca Maria Carboni di Enjoylive Travel -. Attraverso le molteplici esperienze che la musica può offrire, riscopriamo le nostre ricchezze più nascoste, le realtà meno note e le mete più conosciute riproposte sotto nuovi punti di vista, oltre il turismo di massa. Diamo l’opportunità agli appassionati di scegliere tra proposte dedicate e, soprattutto, di approfondire i temi trattati”.