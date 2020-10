Sono le ultime ore per votare ed eleggere il Personaggio dell’Anno 2020 di TTG Italia, che verrà premiato ufficialmente giovedì 15 ottobre nel corso di TTG Travel Experience a Rimini. Sono 8 i manager che concorrono per l’ambito riconoscimento, che mai come quest’anno vuole premiare chi si è battuto per sostenere e difendere il comparto dagli effetti devastanti della pandemica di Covid-19.

TTG Star 2020 vede in lizza una serie di nomi che rappresentano vari spaccati dell’industria del turismo, dalle agenzie di viaggi agli hotel, dalle compagnie aeree alle crociere.



Per votare c’è tempo fino a domani, mercoledì 7 ottobre, e i risultati saranno annunciati sulle colonne del giornale, su ttgitalia.com e sui canali social ufficiali di TTG Italia.



CLICCA QUI PER VOTARE IL PERSONAGGIO DELL’ANNO