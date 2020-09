Sono i nostri ‘campioni’, alcuni dei personaggi che secondo il giudizio della redazione di TTG Italia e del direttore, Remo Vangelista, si sono distinti nel corso del 2020 per aver compiuto qualcosa di importante a sviluppo, ma soprattutto sostegno e salvaguardia del turismo.

Magari non si è trattato di gesti eclatanti, ma in un anno così eccezionale si è voluto premiare l’impegno e il coraggio di chi, indipendentemente dal risultato ottenuto, si è messo in gioco in prima persona.



Adriano Apicella

A cominciare da Adriano Apicella, l’ad di Welcome Travel che in una fase di blocco totale ha continuato a dialogare con la rete delle agenzie, cercando di offrire strumenti di formazione. E che ha affrontato le prime fasi della ripartenza con atteggiamento positivo e propositivo.



Danilo Curzi

Anche il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Cruzi, ha saputo reagire alle prime fasi del lockdown con coraggio, intervenendo sulla questione del volo Alitalia bloccato a Mauritius a inizio pandemia, che aveva portato al rimpatrio di una parte dei passeggeri. Una figura che non ama la luce dei riflettori, quella del ceo di IxV, che tuttavia non ha mancato di alzare la voce per richiamare l’attenzione sul comparto turistico messo in ginocchio dalla pandemia.



Joerg Eberhart

Nel corso di TTG 2019 era stato presentato il piano di investimenti su Air Dolomiti che avrebbero permesso alla compagnia di ‘diventare grande’. La crisi ha azzerato tutto ma Joerg Eberhart non si è perso d’animo e ha adattato il vettore cambiando i piani in corsa e cercando nuove strade.



Ivana Jelinic

Fra i rappresentanti delle associazioni di categoria, la figura di Ivana Jelinic ha assunto in questo difficile periodo un’importanza particolare. La Jelinic ha saputo attirare l’attenzione dei media – anche extra settore – sulla difficile situazione del comparto delle agenzie e tuttora continua a lavorare per invocare il sostegno del governo.



Francesco Lazzarini

A premiare Francesco Lazzarini, il giovane ceo del gruppo romano Omnia Hotels, è quella che lui stesso definisce una “lucida follia”: la decisione, presa già prima dell’estate, di riaprire tutte le strutture della Capitale nonostante l’assenza dei mercati principali di Roma: quelli long haul. “Pazzi? Forse lo siamo - dice -, ma in un momento così ci sembra importante dare una spinta emotiva forte, un segnale di fiducia nel futuro”.



Paolo Manca

Chi più di lui si è trovato a dover combattere contro le avversità di una stagione turistica che sembrava decollare, ma che poi ha seguito battute d’arresto continue? Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, ha le idee chiare e pochi peli sulla lingua e non ha mancato di farsi portavoce della categoria sui media e tramite i social.



Enrica Montanucci

È lei la star degli adv, quella che ha dato voce alla protesta degli agenti fin dalla prima manifestazione organizzata in marzo davanti al Mise. Enrica Montanucci, titolare della romana Passaggio in Volo, rappresenta la voglia degli agenti di superare la crisi e tornare ad avere sugli scaffali un prodotto che sia realmente vendibile.

Carlo Schiavon

Infine, Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere, figura schiva che preferisce far parlare i fatti rispetto ai proclami. E che senza clamore ha saputo tenere la barra dritta in questo momento di enorme difficoltà per le crociere, contribuendo alla cauta ripresa di un prodotto fondamentale anche per la ripartenza del lavoro d’agenzia.

Adesso la palla passa ai nostri lettori, chiamati a eleggere il loro ‘campione’ votando a questo link.