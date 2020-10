TTG Star 2020: oggi la chiusura del voto per il Personaggio dell'Anno

Ancora poche ore e si chiuderà la votazione di TTG Star 2020 per eleggere il Personaggio dell’Anno 2020. I nostri lettori hanno tempo fino alle ore 15 di oggi per scegliere nella rosa degli otto candidati la persona che ha dimostrato più coraggio e determinazione in questo anno assolutamente eccezionale.

In lizza Adriano Apicella, Danilo Curzi, Joerg Eberhart, Ivana Jelinic, Francesco Lazzarini, Paolo Manca, Enrica Montanucci e Carlo Schiavon, tutte personalità che a giudizio della redazione di TTG Italia e del direttore Remo Vangelista si sono distinte per aver sostenuto e difeso il comparto dagli effetti della pandemia di Covid-19.



Il Personaggio dell’Anno 2020 di TTG Italia verrà premiato ufficialmente giovedì 15 ottobre nel corso di TTG Travel Experience a Rimini.

I risultati saranno annunciati sulle colonne del giornale, su ttgitalia.com e sui canali social ufficiali di TTG Italia.