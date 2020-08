Germania, stop ai viaggi fino al 14 settembre

La Germania prolunga fino al 14 settembre lo stop ai viaggi non essenziali al di fuori dei Paesi Ue. Lo ha annunciato il Governo, sottolineando come la situazione non sia ancora abbastanza tranquilla “per poter revocare la raccomandazione globale di non viaggiare”.

Una decisione che, come sottolineato da un portavoce del Governo, è collegata all’aumento dei contagi registrati nel Paese negli ultimi giorni, soprattutto sui turisti di rientro da zone a rischio.



Lo stop ai viaggi era fissato al 31 agosto, ma si è deciso di prolungarlo e aggiungere ad esso anche altri avvisi per alcune zone d’Europa considerate particolarmente a rischio.



Fra queste, l’intera Spagna fatta eccezione per le Canarie, e alcune aree della Francia, del Belgio, della Croazia, della Bulgaria e della Romania.