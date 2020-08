Danimarca e Belgio chiudono ai viaggi per Parigi

L’incremento di contagi che si sta registrando in Francia, e in particolare nella capitale transalpina sta spingendo una serie di Paesi a inserire alcune aree nelle zone rosse, ossia quelle nelle quali è raccomandato non viaggiare se non per comprovati motivi di necessità.

Dopo la Germania, che ha inserito Parigi fra le aree ad alto rischio, stessa scelta viene operata dal Belgio, che ha dichiarato zona rossa tutta l’area di Parigi e una serie di altri dipartimenti francesi.



Tutti i viaggiatori provenienti dalla capitale francese dovranno sottoporsi a un test e una quarantena obbligatori al loro rientro in Belgio.



La Danimarca ha fatto una scelta ancora più drastica, chiudendo le frontiere con la Francia salvo che per i viaggi per comprovati motivi di ncessità.