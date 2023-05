Costa Crociere gioca d’anticipo. Sono già disponibili, in agenzia di viaggi o sul sito, le crociere in partenza da dicembre 2024 a marzo 2025, con protagonisti il Mediterraneo, i Caraibi e gli Emiratri Arabi.

Nel Mediterraneo a navigare sarà Costa Toscana, che salperà per itinerari di una settimana alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, con tappe anche nelle isole Baleari e in Sicilia, che prevedono quattro soste di oltre 10 ore per godersi al meglio le esperienze a terra. L’itinerario comprende Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma.

Alla scoperta dei Caraibi

Ai Caraibi Costa Fortuna e Costa Fascinosa proporranno ognuna due diversi itinerari di una settimana, alternati tra loro, che possono essere combinati in un’unica vacanza. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”. Costa Fortuna navigherà esclusivamente tra le Piccole Antille, mentre il primo itinerario di Costa Fascinosa è una full immersion nella Repubblica Dominicana, con una giornata intera a Catalina, isola esclusiva di Costa. Il secondo itinerario tocca invece sei isole caraibiche, facendo tappa a La Romana (Repubblica Dominicana), St. Lucia, Barbados, Guadalupa, Antigua e Isole Vergini Britanniche.



A navigare negli Emirati Arabi sarà Costa Smeralda, con crociere di una settimana che faranno tappa a Dubai, con una sosta di due giorni, a Muscat in Oman, a Doha in Qatar e di nuovo negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi.



Infine l’edizione 2025 del Giro del Mondo, con Costa Deliziosa, circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Per la prima volta la partenza sarà il 7 dicembre 2024, per godersi le feste natalizie in crociera, con il Capodanno a Rio de Janeiro.