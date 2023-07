Barbados, cifre in ripresa: entro l'estate il recupero del 90% dei pax

Cresce l’inbound a Barbados, grazie soprattutto al rafforzamento dei collegamenti aerei. Da gennaio ad aprile gli arrivi sono stati 231.944, a più 10% rispetto al 2022 e con un trend di progressivo aumento tanto che il Paese, entro l’estate, prevede di recuperare il 90% dei passeggeri rispetto al 2019.

I nuovi voli

Stime realistiche grazie ai nuovi voli operati tutto l’anno da United Airlines e al servizio aggiuntivo di JetBlue: due opportunità interessanti per i viaggiatori italiani, che in questo modo possono combinare il soggiorno a Barbados con la visita di una città degli Stati Uniti.



Dall’Italia Virgin Atlantic e British Airways effettuano voli giornalieri tutto l'anno via Londra Heathrow senza cambi aeroportuali e senza pernottamenti a Londra, in partenza da Milano, Bologna, Roma, Venezia e Firenze. Entrambe le compagnie, inoltre, raddoppieranno i collegamenti nella stagione invernale utilizzando rispettivamente gli aeroporti di Gatwick e Manchester.



Dal Nord America Barbados è raggiungibile con collegamenti con le principali città italiane grazie ai voli American Airlines, Delta e United Airlines da New York, Miami, Chicago e Boston.