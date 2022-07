Emirates riporta l’A380 sulla Roma-Dubai

L’A380 torna sulla Roma-Dubai di Emirates. Oggi la compagnia aerea emiratina rimette in servizio il gigante dei cieli sulla rotta per operare i voli giornalieri e supportare l’aumento della domanda. Salgono così a 34 le destinazioni servite dal vettore con l’aeromobile di casa Airbus.

“L’A380 è un vero e proprio pilastro vitale del nostro network di destinazioni e i nostri clienti adorano viaggiare su questo aereo – spiega in una nota Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. Il ritorno della tratta Roma-Dubai attraverso un gigante come l’A380 è l’ulteriore segno concreto di come le persone abbiano ricominciato a viaggiare e a volerlo fare ridefinendo l’esperienza di viaggio stesso. E siamo fiduciosi che saremo in grado di soddisfare la sempre crescente domanda di voli verso questa destinazione”.



Il velivolo a due piani offre in totale 519 posti in una configurazione a tre classi, con 429 posti in Economy Class, 76 posti in Business Class e 14 posti in First Class.



La rotta tra la Capitale e Dubai sarà servita con partenze previste alle 9.10 da Dubai e alle 15.25 da Fiumicino.