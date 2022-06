Emirates vola su Tel Aviv, aperta la nuova rotta

Un nuovo servizio giornaliero da Dubai a Tel Aviv è stato lanciato da Emirates, la prima rotta della compagnia su Israele.

Il volo offrirà ai viaggiatori israeliani accesso a Dubai, con connessioni facilitate a destinazioni turistiche come Australia, Filippine, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. Emirates offrirà anche accesso a Tel Aviv da diversi punti del suo network con più voli giornalieri e settimanali.



Quest'anno saranno riattivati anche i servizi per Londra Stansted, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Christchurch.



Emirates ha inoltre intensificato le frequenze sulla tratta Dubai- Città del Messico, passando da sei voli a settimana a un servizio giornaliero che prevede lo scalo a Barcellona. In questo modo Emirates aumenterà la sua capacità media e offrirà circa 2.000 posti a settimana da e per la capitale messicana.