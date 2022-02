Sicilia: tornano a crescere le prenotazioni dall’estero

La Sicilia è pronta a decollare verso l’estate. Grazie alla Pasqua a metà aprile e poi la stagione calda, il futuro appare più roseo. Lo confermano le previsioni del traffico aereo sullo scalo di Catania, che per il secondo semestre parlano di numeri in linea con quelli del 2019, con un 2022 che dovrebbe chiudere con oltre 8 milioni di passeggeri. Come riporta Hotelmag si tratta di uno degli aeroporti più performanti della Penisola che rimarca l’attrattività turistica dell’isola.

“Già da febbraio il numero medio di passeggeri è aumentato – commenta Francesco D’Amico, direttore commerciale Sac (società di gestione dell’aeroporto catanese) -. Stiamo assistendo a una grossa ripresa del mercato estero, e, a breve, recupereremo tutte le destinazioni di due anni fa, inclusa la rotta su Dubai, operata da Flydubai, che si aggiungerà a quella già attiva con WizzAir, e ad Abu Dhabi, sempre a bordo del vettore ungherese”.



Guardando al comparto alberghiero, dopo un biennio terribile lenito esclusivamente dai mesi estivi, si intravede una risalita nel trend di prenotazione, con richieste in arrivo tanto dall’Italia quanto da oltreconfine. “Ci auguriamo una seconda parte dell’anno migliore, visto che a oggi il booking è più forte sul lungo termine che sul breve – sottolinea Nico Torrisi, presidente di Federalberghi Sicilia -. Sebbene la volontà di tornare a viaggiare ci sia, incidono altri fattori, come la preoccupazione per la salute e adesso anche i venti di guerra del Baltico”. Dalla Pasqua in poi il periodo dovrebbe portare verso una maggiore serenità per il settore, sebbene la strada sia tutta in salita pure a fronte dei nuovi provvedimenti del Governo. Uno spiraglio di luce illumina anche il settore degli eventi e il congressuale, che dopo lo stop per la pandemia non vede l’ora di rifiorire.