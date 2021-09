Il ceo di Best Western David Kong lascia la guida dell’azienda

Dopo 20 anni, cambia la guida di Best Western. Il ceo e presidente David Kong ha deciso infatti di lasciare il posto alla fine del 2021, come annuncia una nota dell’azienda. Il nuovo ceo sarà presentato il prossimo 7 ottobre durante la convention annuale di Bwh.

“Saluto David Kong con grande emozione e gli auguro il meglio - commenta Giovanna Manzi, ceo di Bwh Hotel Group Italia -, anche da parte di tutto il management e il team Bwh Hotel Group Italia, per questa nuova fase della sua vita. Lo ringrazio per come ha saputo guidare il gruppo in un tempo di radicali cambiamenti, attraverso momenti complessi e incredibili rinascite, riuscendo sempre a trovare la sintesi tra competenza e innovazione”.