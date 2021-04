Best Western vara la piattaforma My BWH per le pmi italiane

Si chiama My BWH la nuova client suite messa in campo da Best Western Hotel Group Italia per le piccole e medie imprese della Penisola. Si tratta di una piattaforma che consente di gestire H24, in piena autonomia, tutti i servizi legati alle trasferte aziendali e di accedere alle tariffe negoziate.

“Il progetto si inserisce in una più ampia valutazione delle nuove esigenze delle aziende clienti – sottolinea Sara Digiesi (nella foto), chief marketing officer -. La digitalizzazione e l’integrazione dell’architettura informativa giocano infatti, sempre più, un ruolo chiave sia in hotel sia nelle fasi precedenti e successive al soggiorno”.



La client suite si integra con l’architettura informativa del Gruppo “ed è versatile per le necessità di chi gestisce le prenotazioni, per ottimizzare il servizio reso a colleghi e dipendenti e consente di raccogliere dati in modo immediato e sicuro”, conclude l’azienda in una nota.