Qantas, i voli internazionali riprenderanno a ottobre

Qantas Airways ha deciso di ripartire e lo farà riaprendo le tratte verso l'estero a ottobre.

Il primo step del vettore australiano sarà la ripartenza verso la vicina Nuova Zelanda a luglio, per proseguire poi in autunno verso altre destinazioni anche con la low cost di proprietà, Jetstar. Tale decisione è legata ai tempi previsti per le vaccinazioni e a proposito, sembra non essere esclusa la richiesta di un passaporto sanitario prima dell'imbarco.



Come riporta travelpulse.com, Qantas potrebbe infatti inserire la possibilità di verificare che un passeggero sia stato o meno vaccinato.



Gaia Guarino