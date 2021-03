La prudenza dell’Australia: confini chiusi altri tre mesi

Il Governo australiano continua la sua battaglia contro Covid-19 prolungando di altri tre mesi il divieto ai viaggi internazionali. Lo stop ai trasferimenti all’estero rimarrà in vigore fino al 17 giugno, portando l'Australia a totalizzare ben 15 mesi di chiusura delle frontiere.

Il prolungamento del cosiddetto ‘periodo di emergenza per la biosicurezza’ ha deluso le aspettative degli australiani, che speravano di poter riprendere a breve i loro viaggi.

La data di riapertura, 17 giugno 2021, è stata confermata dal ministro della Salute Greg Hunt che, come spiega Simple Flying, ha aggiunto come il prolungamento della chiusura sia stato deciso su consiglio dell'Australian Health Protection Principle Committee (AHPPC) e del Commonwealth Chief Medical Officer.



Dalle stime ufficiali risultano migliaia gli australiani ancora bloccati all’estero a causa del cancellamento dei loro voli. Resta ancora una speranza: il ministro ha infatti aggiunto che le restrizioni potranno essere modificate o abrogate nel caso non fossero più necessarie. Ciò potrebbe significare una riapertura anticipata dei confini australiani qualora i programmi di vaccinazione accelerassero e si dimostrassero efficaci contro le varianti emergenti.