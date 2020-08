Air Arabia conferma i voli speciali tra Italia e Marocco

Una breve nota per confermare i voli speciali tra Italia e Marocco: così Air Arabia, dopo aver annunciato i voli diretti da Milano Bergamo ad Alessandria d'Egitto e Il Cairo, ribadisce il proprio impegno nella Penisola per il rimpatrio dei cittadini marocchini e degli stranieri con residenza in Marocco.

I collegamenti alla volta di Casablanca opereranno dagli aeroporti di Milano Bergamo, Bologna, Torino Cuneo, Napoli, Venezia, Pisa e Catania.



Il vettore low cost, si legge sul sito, ricorda che per l'imbarco è necessario presentare un certificato Pcr inferiore a 48 ore e un test sierologico al momento del check in.



Oriana Davini