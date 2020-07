Air Arabia: voli diretti da Bergamo a Il Cairo e Alessandria

Air Arabia scende in pista con il volo diretto da Milano Bergamo ad Alessandria d’Egitto e Il Cairo. La compagnia in agosto opera il Milano Bergamo – Il Cairo e ritorno ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, mentre il Milano Bergamo – Alessandria e ritorno viene operato il lunedì.

In settembre e ottobre gli operativi passano rispettivamente al lunedì, mercoledì e venerdì per il primo collegamento citato e il mercoledì e domenica nel secondo caso.