Aeroviaggi apre la stagione estiva: 40mila presenze  nelle strutture

L’estate prende il via anche per Aeroviaggi. Il tour operator ha aperto nei giorni scorsi ulteriori 2 strutture in Sicilia e Sardegna. Ad oggi, l’operatore annuncia di aver totalizzato 40mila presenze per 7 milioni di fatturato. Le presenze dall’estero sono state 1.500, con una prevalenza della componente francese.

Venerdì scorso hanno aperto i battenti il Club Alicudi in Sicilia e l’Hotel Club del Golfo in Sardegna. Risultati particolarmente positivi sono arrivati dal Pollina Resort, che ha fatto registrare il tutto esaurito per tutti i weekend di luglio.



“Le strutture, organizzate nello spirito di ‘Vacanze Sicure’ - precisa la nota dell’operatore -, hanno adottato tutte le opportune misure di prevenzione e sicurezza in contrasto a Covid-19 nella tutela al tempo stesso dell’esigenza di relax e divertimento dei villeggianti”.



Marcello Mangia (nella foto), presidente di Aeroviaggi, commenta così l’andamento dell’estate: “Siamo orgogliosi degli importanti risultati conseguiti dal nostro Gruppo con l’avvio della stagione. Siamo stati tra i primi a riaprire le strutture in Italia. Una scelta coraggiosa ma anche un’opportunità che ci ha visto riconosciuto tutto l’impegno e gli sforzi profusi in questi mesi”.