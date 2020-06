di Isabella Cattoni

Un’evoluzione rapidissima, per certi versi addirittura inaspettata: l’analisi dell’attuale ripartenza dei viaggi, per lo meno verso mete di prossimità, regala un’iniezione di fiducia al presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia (nella foto), che vede nella Sicilia una destinazione che sta anticipando il trend nazionale.

Riapertura coraggiosa

“Dalla seconda metà di maggio, complice la perdita di intensità della pandemia, si respira un’aria di speranza. Siamo stati fra i primi in Europa a riprire lo scorso 29 maggio due dei nostri resort in Sicilia, il Pollina Resort nei pressi di Cefalù e il Torre del Barone a Sciacca. Ed entro il 3 luglio, saranno operative tutte le 13 strutture che proponiamo fra Sicilia e Sardegna”.



Presenze in aumento

La determinazione e per certi versi il coraggio di ricominciare in un momento comunque difficile sembrano aver premiato la famiglia Mangia, che nel primo week-end di apertura ha registrato circa 3mila presenze, che sommate a quelle del secondo week end hanno procurato un totale di 6mila 500 presenze.

“Un bel risultato, considerando che nella prima settimana la capienza massima era al 50 per cento del totale, per arrivare dalla seconda settimana al 75 per cento”.



Effetto a catena

Secondo Mangia, si sta creando un effetto a catena “anticipatorio”: dalle telefonate per richiedere informazioni, si è infatti passati alle prenotazioni, “Anche se prevedo che il picco si verificherà nei primi giorni di luglio. Per noi queste prime settimane sono comunque state un successo; in Sicilia sono poche le strutture ad avere già riaperto e anche le agenzie faticano a riprendere. A tutti vorrei però dire che i segnali sono positivi, che la vacanza relax in strutture adeguatamente predisposte è non solo possibile, ma addirittura facilmente realizzabile e che anche il Bonus vacanze potrebbe contribuire a far viaggiare le famiglie indecise”.



Stranieri in arrivo

Anche sul fronte dei clienti stranieri – per Aeroviaggi i francesi rappresentano una componente fondamentale – Mangia è ottimista: “Dal 3 luglio avremo nove voli charter settimanali programmati dalla Francia verso le nostre strutture in Sicilia e Sardegna e speriamo di riuscire ad allungare la stagione almeno a tutto ottobre”. Aeroviaggi sta già pensando alla stagione 2021 e qualche novità potrebbe arrivare anche dalla Puglia, “Ma solo se troveremo la struttura giusta”.